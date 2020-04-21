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Врач уролог, врач клинический фарсаколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.
Автор диссертационной работы "Современный подход к медикаментозной терапии хронического цистита"
Травы являются идеальным средством для предотвращения и лечения инфекций мочевыводящих путей. Они не имеют побочных эффектов, характерных для антибиотиков, но они весьма эффективны.! Как следует из многовековой практики применения лекарственных растений , наиболее результативным способом лечения инфекций с применением травотерапии является синергический подход ,сочетающий представителей различных групп растений и учитывающий их взаимное влияние.
Состав: Кукурузные рыльца, трава золототысячника обыкновенного, корни любистока лекарственного, листья розмарина лекарственного, экстракт плодов клюквы, капсула (носитель гид-роксипропилметилцеллюлоза, краситель титана диоксид)
***Нет необходимости в рецепте
Целесообразным, на сегодняшний день, в комплексе терапии по поводу неосложнённой инфекции мочевых путей: эпизодов острого цистита или при обострениях хронического заболевания является применение экстрактов клюквы.
На сегодняшний день имеется достаточно большое количество достоверных клинических исследований, демонстрирующих неоспоримые доказательства, подтверждающие, что прием клюквы (Vaccinium macrocarpon) эффективен для лечения неосложненной инфекции мочевых путей у у женщин.
Для лечения и профилактики рецидивов инфекции мочевых путей рекомендуется ежедневный прием клюквы в количестве, содержащем 36 мг проантоцианидина А, что эквивалентно 750 мл. сока свежей клюквы.
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Кукурузные рыльца известны многим людям, их лечебные свойства часто используют в терапии большинства заболеваний. Они выступают в роли источника полезных компонентов, поэтому благоприятно влияют на состоянии всего организма.
Лечение кукурузными рыльцами стало весьма популярно. Эта часть кукурузы обладает массой полезных элементов. Некоторые не воспринимают этот продукт всерьез, на самом деле, он способен принести огромную пользу здоровью. Внушительный состав витаминов и полезных микроэлементов благотворно влияет на здоровье.
Кукурузные рыльца богаты витамином К, Е, В5, пантотеновой и аскорбиновой кислотами, каротиноидами, жирными и эфирными маслами, сахаристыми и смолистыми веществами, горькими гликозидами, триптофаном, ситостеролом, сапонинами, алкалоидами, железу, марганцу, меди, алюминию и др.
Кукурузные рыльца зарекомендовали себя как эффективное средство, способствующее растворению камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и выведению их из мочевыводящих путей
Основная сфера применения рылец кукурузы связана с их выраженными мочегонными и желчегонными свойствами.
В традиционной медицине лечебные свойства кукурузных рылец позволяют использовать их как достаточно эффективное средство, благоприятствующее растворению отложений конкрементов в мочевом пузыре, мочеточниках, почках и способствующее их скорейшему и менее болезненному выведению из мочевыделительной системы.
В свою очередь и народная медицина не обошла своим вниманием кукурузные столбики с рыльцами и обозначила этому сырью свою область применения. Кукурузные рыльца в виде отвара, настойки или экстракта с успехом используются с целью получения легкого успокаивающего эффекта, способствующего повышению настроения, снижению раздражительности, улучшению мозгового кровообращения и облегчению процесса засыпания.
Согласно официальной инструкции показания к применению Кукурузных рылец включают:
Золототысячник – цценная трава для человека, которая используется на протяжении многих веков. Это растение применяется не только в народной медицине, но и традиционной. Содержит алкалоиды (генцианин), горькие гликозиды (эритроцентаурин, эритротаурин, генциопик-рин), флавоновый гликозид (центаурин), аскорбиновую и олеиновую кислоты, эфирное масло, смолы.
Поскольку цистит относится к воспалительным заболеваниям, то для его лечения может использоваться трава золототысячника обыкновенного. Это растение обладает явно выраженными противовоспалительными свойствами, что делает его незаменимым в борьбе с циститом. Положительное влияние золототысячника на состояние мочеполовой сферы известно давно, что подтверждается вхождением этой травы в состав таких лекарственных средств, как «Цистон» и «Канефрон».
Широкий список показаний к применению травы золототысячника обыкновенного говорит о необычайной ценности этого растения: она обладает комбинированным действием, помогающим улучшить состояние здоровья при нарушениях работы ЖКТ и нервной системы. Повышает аппетит, секрецию желудочного сока, ускоряет моторику ЖКТ, оказывает легкое слабительное и противогельминтное действие.
Несколько веков тому назад монахами была придумана легенда о золототысячнике. Суть данной легенды заключалась в том, что какой-то богатый человек на протяжении достаточно длительного недуга был «заложником» достаточно серьезного заболевания. Болея тяжким недугом, он дал слово, что в случае его выздоровления, он подарит беднякам сто золотых монет. Спустя небольшой промежуток времени богач увидел во сне ангела, который дал ему связку сухой травы, в ответ, попросив сдержать обещанное слово. Этот человек действительно исцелился и подарил беднякам обещанное количество монет. С тех пор траву, посланную богачу ангелом, начали называть «сто золотых». Очень долго целебные свойства данной травы сохранялись в секрете. Во всех книгах по народной медицине ее так и называли «сто золотых». Однажды произошла ошибка, и данное растение начало называться «тысяча золотых». Когда о данной траве узнали практически все, ее именовали золототысячником.
Прежде чем выяснить пользу растения, мы хотим познакомить Вас с его составом, скрывающим тайну его целебной силы. Среди полезных веществ корней любистока лекарственного можно встретить такие компоненты, как кислоты: яблочная, ангеликовая, мифистициновая, бензойная, аскорбиновая терпинеол, карвакрол, цинеол, псорален, бергаптен, дубильные вещества, смолы, лецитин, камедь, витамины группы В, Е, А, К, РР, рутин, каротин, фосфор, магний, железо, калий, медь, селен, цинк, марганец.
Растение входит в состав лекарственного препарата «Канефрон», а также многих гомеопатических средств, применяемых в лечении цистита или заболеваний почек. В фитотерапии используется корень любистка, который богат эфирными маслами, органическими кислотами и дубильными веществами.
Растение известно, как диуретическое, противовоспалительное средство с высокой бактериологической активностью.
Активные вещества: эфирное масло, алкалоиды, розмарицин, урсоловая кислота, розмариновая кислота, пинены, камфен, цинеол, борнеол, камфора, кариофиллен, борнилацетат
Розмарин – это волшебное растение, листья и цветы которого богаты эфирными маслами. С древности его считали символом долголетия, материального изобилия и удачи. Молодым после свадьбы клали веточку розмарина под подушку для достижения полной семейной гармонии и безбедной жизни.
Это универсальное растение. Место ему нашлось и в медицине, и в косметологии, и в кулинарии. В чем же заключается польза, благодаря которой растение применяют в народной медицине? Его богатый состав, в который входят активные вещества, обеспечивает траве широкий спектр действия.
Это универсальное растение. Место ему нашлось и в медицине, и в косметологии, и в кулинарии. В чем же заключается польза, благодаря которой растение применяют в народной медицине? Его богатый состав, в который входят активные вещества, обеспечивает траве широкий спектр действия.
Кроме того, листья розмарина лекарственного усиливают половую активность, являются сильным афрозодиаком, усиливают сокращения сердца, кратковременно повышая кровяное давления. Ускоряют наступление менструаций, обладают желчегонным, общим тонизирующим и обезболивающим действием, стимулируют кровообращение: клетки лучше насыщаются кислородом, а значит, органы получают его в полном объеме, повышают настроение и придают жизненные силы организму, способствуют скорейшей регенерации клеток печени человека, оказывают иммуномодулирующее воздействие, убивают патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки).
Розмарин лекарственный, или обыкновенный (Rosmarínus officinális) известен человеку с античных времен. В Древнем Риме он символизировал память, а в Греции его веточки подносили Афродите. В Элладе розмарин посвящали богине любви Афродите, а в Средние века веточки растения дарили жениху и невесте во время бракосочетания и украшали ими жилище в праздники.
В Древней Греции, Риме, Египте и позже в Европе розмарин символизировал смерть. В Древней Греции венок из его цветов клали на могилу, родственникам покойного дарили розмариновые ветви. Египтяне вкладывали в руку покойника ветвь розмарина, считалось, что ее аромат скрасит путешествие в страну мёртвых. Изображение розмариновой ветви часто используется на надгробиях. Древние римляне, приписывавшие растению волшебную силу, считали, что столь привлекательный синий цвет розмарин сохраняет благодаря тому, что растёт вдоль берега моря, и морская пена омывает его (отсюда и другое название кустарника — «морская роса»).
Экстракт плодов клюквы применяется при заболеваниях мочевыделительной системы, в целях профилактики инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.
Антоцианиды, содержащиеся в клюкве, замедляют прикрепление бактерий (E.coli и других кокков) к слизистым покровам мочевого пузыря, тормозят воспалительные процессы, сни-жая выработку гистамина и простагландина, повышают неспецифическую защиту организма, укрепляют иммунитет, активизируют сопротивление организма канцерогенам и вирусам. Содержащиеся в составе клюквы проантоцианидины в виде А-димеров способны оказывать необходимое влияние именно при патологических нарушениях. Использование экстракта плодов клюквы способствует оказанию противовоспалительного эффекта. Пектины, которыми очень богата эта ягода, способствуют активному выведению радиоактивных соединений из организма. Содержащиеся в ней флавоноиды увеличивают эластичность кровеносных сосудов, позволяют нормализовать процесс кровообращения.
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