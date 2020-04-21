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Кукурузные рыльца

Кукурузные рыльца известны многим людям, их лечебные свойства часто используют в терапии большинства заболеваний. Они выступают в роли источника полезных компонентов, поэтому благоприятно влияют на состоянии всего организма.

Лечение кукурузными рыльцами стало весьма популярно. Эта часть кукурузы обладает массой полезных элементов. Некоторые не воспринимают этот продукт всерьез, на самом деле, он способен принести огромную пользу здоровью. Внушительный состав витаминов и полезных микроэлементов благотворно влияет на здоровье.

Фармакологическое действие:

Кукурузные рыльца богаты витамином К, Е, В5, пантотеновой и аскорбиновой кислотами, каротиноидами, жирными и эфирными маслами, сахаристыми и смолистыми веществами, горькими гликозидами, триптофаном, ситостеролом, сапонинами, алкалоидами, железу, марганцу, меди, алюминию и др.

Кукурузные рыльца зарекомендовали себя как эффективное средство, способствующее растворению камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и выведению их из мочевыводящих путей

Основная сфера применения рылец кукурузы связана с их выраженными мочегонными и желчегонными свойствами.

В традиционной медицине лечебные свойства кукурузных рылец позволяют использовать их как достаточно эффективное средство, благоприятствующее растворению отложений конкрементов в мочевом пузыре, мочеточниках, почках и способствующее их скорейшему и менее болезненному выведению из мочевыделительной системы.

В свою очередь и народная медицина не обошла своим вниманием кукурузные столбики с рыльцами и обозначила этому сырью свою область применения. Кукурузные рыльца в виде отвара, настойки или экстракта с успехом используются с целью получения легкого успокаивающего эффекта, способствующего повышению настроения, снижению раздражительности, улучшению мозгового кровообращения и облегчению процесса засыпания.

Грубые волокна , которые содержатся в кукурузе, положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта. После употребления организм очищается.

, которые содержатся в кукурузе, положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта. После употребления организм очищается. Витамины Д и К. Улучшают процессы усвоения кальция организмом, играют профилактическую роль в развитии остеопороза. А также способствуют предотвращению кровотечений.

Улучшают процессы усвоения кальция организмом, играют профилактическую роль в развитии остеопороза. А также способствуют предотвращению кровотечений. Витамины В. Укрепляют нервную систему человека, контролируют показатель глюкозы и участвуют в процессах обмена.

Укрепляют нервную систему человека, контролируют показатель глюкозы и участвуют в процессах обмена. Витамин Е. Выполняет роль натурального антиоксиданта, препятствует процессам преждевременного старения. Улучшает качество ногтей и волос.

Выполняет роль натурального антиоксиданта, препятствует процессам преждевременного старения. Улучшает качество ногтей и волос. Эфирные масла. Нормализуют работу ЖКТ и аппетит. Эфирные масла наделены легким мочегонным действием.

Нормализуют работу ЖКТ и аппетит. Эфирные масла наделены легким мочегонным действием. Жирные масла. Жирное масло кукурузы хорошо сказывается на функционировании желчного пузыря, ускоряет процессы обмена. Уменьшает показатель вредного холестерина и предотвращает вероятность его отложения на сосудистых стенках. Фосфотиды, находящиеся в составе жирного масла, предотвращают ожирение и развитие атеросклероза.

Жирное масло кукурузы хорошо сказывается на функционировании желчного пузыря, ускоряет процессы обмена. Уменьшает показатель вредного холестерина и предотвращает вероятность его отложения на сосудистых стенках. Фосфотиды, находящиеся в составе жирного масла, предотвращают ожирение и развитие атеросклероза. Также в составе кукурузных рылец присутствуют минеральные вещества. Например, селен, который хорошо сказывается на состоянии иммунной системы, повышая ее защитные качества. Селен также способен ликвидировать вредоносные вещества, поступающие в организм, и нормализует процессы белкового обмена.

Показания к применению

Согласно официальной инструкции показания к применению Кукурузных рылец включают: