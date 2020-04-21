УроБион
Сила природы
для защиты и улучшения работы мочевыводящих путей

«УроБион» («UroBion»)

 биологически активная добавка растительного происхождения. Источник проантоцианидинов (ПАЦ) и флавоноидов. В основе её состава лежит комбинация фито-компонентов, проверенных вековыми традициями.

Регистрационный номер №19ОИ10 ФЦ/2019-3 от 30.07.2019

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Не содержит генетически модифицированных организмов; нано частиц; гормонов; пестицидов; ядовитых; сильнодействующих; психотропных; наркотических; допинговых и других запрещенных веществ, входящих в список ВАДА – 2019

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Как вылечить цистит

Как вылечить цистит? Если Вы ищете информацию о лечении и/или профилактике цистита, то, вероятнее всего, вы уже не на словах знаете, что это такое. Начнем и мы, без предисловий.

Здоровье начинается с знания, поддерживается системой и укрепляется осознанным выбором.

Мы рекомендуем одну из предложенным ниже схем лечения, подразумевающих выбор ведущего антибактериального средства. Эффективность всех предложенных схем лечения примерно равнозначна, все предлагаемые нами антибактериальные препараты одинаково высокоэффективны и безопасны. Однако в зависимости от выбранной схемы, длительность необходимой антибактериальной терапии может отличаться. Постоянной остается лишь необходимость одновременного приема современного, эффективного и безопасного растительного средства, позволяющего не только усилить эффект от проводимой антибактериальной терапии,
но также проводить профилактику будущих рецидивов цистита, что подтверждено принципами доказательной медицины. Итак, выбор за Вами:

1-ая схема лечения

Фурамаг + УроБион

смотреть 2-ая схема лечения

Фурагин + УроБион

смотреть 3-ая схема лечения

Фосфомицин + УроБион

смотреть

Первый день лечения

Симптомы:

  • Рези при мочеиспускании
  • Боль внизу живота
  • Частые позывы к мочеиспусканию
  • Болезненные мочеиспускания

Препараты и дозировка:

  • Фурамаг по 1-2 капсулы 3 раза в день, внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости
  • «УроБион» («UroBion») - по 1 капсуле 3 раза в день

Рекомендации:

  • Обильное питье, до 2-3 литров в сутки
  • Исключить острые и соленые блюда, алкоголь !!!
  • Тщательное соблюдение правил личной гигиены,  сексуальное воздержаение.

Второй день лечения

Симптомы:

  • Рези при мочеиспускании
  • Боль внизу живота
  • Частые позывы к мочеиспусканию
  • Болезненные мочеиспускания

Если симптомы постепенно ичезают/уменьшаются лечение продолжается!

Препараты и дозировка:

  • Фурамаг по 1-2 капсулы 3 раза в день, внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости
  • «УроБион» («UroBion») - по 1 капсуле 3 раза в день

Рекомендации:

  • Обильное питье, до 2-3 литров в сутки
  • Исключить острые и соленые блюда, алкоголь !!!
  • Тщательное соблюдение правил личной гигиены,  сексуальное воздержаение.

Тpетий день лечения

ЛЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Препараты и дозировка:

  • Фурамаг по 1-2 капсулы 3 раза в день, внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости
  • «УроБион» («UroBion»)- по 1 капсуле 3 раза в день

Рекомендации:

  • Обильное питье
  • Исключить острые и соленые блюда, алкоголь !!!
  • Тщательное соблюдение правил личной гигиены

Четвертый день лечения

Препараты и дозировка:

  • Фурамаг по 1-2 капсулы 3 раза в день, внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости
  • «УроБион» («UroBion»)- по 1 капсуле 3 раза в день

Рекомендации:

  • Обильное питье
  • Тщательное соблюдение правил личной гигиены

Пятый день лечения

Препараты и дозировка:

  • Фурамаг по 1-2 капсулы 3 раза в день, внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости
  • «УроБион» («UroBion») - по 1 капсуле 3 раза в день

Рекомендации:

  • Обильное питье
  • Тщательное соблюдение правил личной гигиены

Реабилитация / Профилактика

Препараты и дозировка:

«УроБион» («UroBion») - по 1 капсуле 3 раза в день

Использование различных средств с целью профилактики предполагает длительный период приема. К сожалению, ни один из существующих методов не гарантирует 100% отсутствия рецидивов. Растительные препараты, использующиеся для профилактики цистита весьма разнообразны и многочисленны. Нам бы хотелось отметить уникальный состав БАД «УроБион» («UroBion»), вобравший в себя многовековые традиции фитотерапии и современные принципы доказательной медицины. Компоненты УроБиона включены в Российские и Международные клинические рекомендации, как вещества, доказавшие свою эффективность и безопасность при лечении миллионов пациентов с разными формами цистита.

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Уважаемые посетители!

На страницах сайта можно задать вопрос врачу-урологу онлайн и получить грамотную консультацию по вопросам заболеваний мочеполовой сферы. При возникновении неприятных симптомов (учащенное мочеиспускание, болевые ощущения внизу живота и проч.) пациент не всегда понимает, какая именно болезнь его коснулась и к какому врачу обратиться. Медицина в этом случае предлагает единственное решение — консультацию и терапию, которую назначает доктор. Однако часто посещение специалиста в клинике в срочном порядке невозможно, а симптомы болезни значительно ухудшают качество жизни. В этом случае можно узнать мнение эксперта на нашем сайте в режиме онлайн-связи.

    Врач-уролог оказывает консультативную помощь по следующим вопросам:

  • симптоматика цистита;
  • первая помощь при воспалении мочевого пузыря;
  • клиника и лечение цистита;
  • методы терапии;
  • врачи, лечащие цистит (к какому специалисту следует обратиться);
  • целесообразность использования методов народной медицины и т. д.

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Кроме того, возможна и очная консультация и лечение в НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина, в том числе бесплатно, в рамках системы ОМС (при наличии направления Форма 057-У из районной поликлиники по месту жительства).
Телефон, для записи на консультацию: +7 4991104067, при записи, произнесите оператору кодовое слово УроБион и вы будете записаны наверняка, даже если все места на ближайшие дни заняты

Хазан Петр Леонидович
Хазан Петр Леонидович

Врач уролог, врач клинический фарсаколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Автор диссертационной работы "Современный подход к медикаментозной терапии хронического цистита"

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Описание БАД «УроБион» («UroBion»)

«УроБион» («UroBion») = Вековые традиции + Современные технологии

Травы являются идеальным средством для предотвращения и лечения инфекций мочевыводящих путей. Они не имеют побочных эффектов, характерных для антибиотиков, но они весьма эффективны.! Как следует из многовековой практики применения лекарственных растений , наиболее результативным способом лечения инфекций с применением травотерапии является синергический подход ,сочетающий представителей различных групп растений и учитывающий их взаимное влияние.

Состав: Кукурузные рыльца, трава золототысячника обыкновенного, корни любистока лекарственного, листья розмарина лекарственного, экстракт плодов клюквы, капсула (носитель гид-роксипропилметилцеллюлоза, краситель титана диоксид)

  • Действие:
  • Мочегонное действие
  • Спазмолитическое действие
  • Противовоспалительное действие
  • Противомикробное действие
  • Литолитическое и литокинетическое - растворение и выведение конкрементов из мочевыводящих путей
  • Основные свойства:
  • Натуральный
  • Безопасный
  • Нет побочных эффектов
  • Природные компоненты для твоего здоровья

    • ***Нет необходимости в рецепте

urabinol АНОТАЦИЯ СКАЧАТЬ Инструкцию по применению
Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат соответствия
vitabion

Свидетельство о государственной регистрации

Официальный документ, который удостоверяет, что прошедший процедуру государственной регистрации товар (вещество, материал, прибор, устройство) в полной мере соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным на территории стран-участниц Евразийского экономического союза.

Сертификат соответствия

(добровольная сертификация)
Добровольная сертификация продукции — это процедура документального подтверждения её качества, предусмотренная на законодательном уровне для товаров, которые не входят в перечень продукции подлежащей сертификации в обязательном порядке. В соответствии с Федеральным Законом №184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», который регулирует вопросы стандартизации и сертификации в России, заявитель может подтвердить качество выпускаемой или реализуемой продукции не только в обязательном порядке, но и на добровольной основе. При этом, в добровольном сертификате соответствия также указываются нормативы по качеству, на соответствие которым проверялась продукция. Однако оформляется данный разрешительный документ исключительно по инициативе заявителя, то есть производителя или продавца товара.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ компонентов входящих в состав «УроБион» («UroBion»)
Кукурузные рыльца
ФАРМАКОЛОГИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ кукурузных рылец
Применяются как мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее средство при лечении холециститов, гепатитов, при урологических заболеваниях — мочекаменной болезни, нефрите, отеках, а также при глистных инвазиях.
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ТРАВА ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
ФАРМАКОЛОГИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАВЫ ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ОБЫКНОВЕННОГО
Золототысячник – ценная трава для человека, которая используется на протяжении многих веков. Содержит алкалоиды, горькие гликозиды, флавоновый гликозид (центаурин), аскорбиновую и олеиновую кислоты, эфирное масло, смолы.
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КОРЕНЬ ЛЮБИСТОКА
ФАРМАКОЛОГИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРНЕЙ ЛЮБИСТОКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
Растение входит в состав лекарственного препарата «Канефрон», а также многих гомеопатических средств, применяемых в лечении цистита или заболеваний почек. В фитотерапии используется корень любистка, который богат эфирными маслами и другими полезными веществами.
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ЛИСТЬЯ РОЗМАРИНА
ФАРМАКОЛОГИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИСТЬЕВ РОЗМАРИНА ЛЕКАРСТВЕННОГО
Розмарин – это волшебное растение, листья и цветы которого богаты эфирными маслами. С древности его считали символом долголетия, материального изобилия и удачи.
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ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ КЛЮКВЫ
ФАРМАКОЛОГИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ КЛЮКВЫ
Экстракт плодов клюквы применяется при заболеваниях мочевыделительной системы, в целях профилактики инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.
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чем полезен «УроБион» («UroBion»)
Благодаря входящим в состав компонентам биологически активная добавка (БАД) к пище «УроБион» («UroBion») может быть рекомендована:
  • в качестве вспомогательного средства при комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей;
  • для профилактики заболеваний мочевыводящих путей;
  • для включения в рацион питания при повышенном риске развития болезней мочевыводящих путей;
  • в ситуациях, благоприятствующих развитию обострений инфекций мочевыводящих путей (сезонные изменения, жаркий/влажный климат, переохлаждение, стрессовые ситуации, путешествия, неблагоприятные гигиенические условия);
  • при часто повторяющихся эпизодах обострений циститов (более 3-х раз в год).
уробион
Регулярный прием биологически активной добавки «УроБион» («UroBion») (согласно инструкции по применению): приводит к созданию особого защитного барьера для попадания и размножения в мочевыводящей системе патогенных бактерий, что эффективно предупреждает развитие цистита и прочих патологических состояний мочевыводящих путей.

Полезные свойства клюквы

Целесообразным, на сегодняшний день, в комплексе терапии по поводу неосложнённой инфекции мочевых путей: эпизодов острого цистита или при обострениях хронического заболевания является применение экстрактов клюквы.

На сегодняшний день имеется достаточно большое количество достоверных клинических исследований, демонстрирующих неоспоримые доказательства, подтверждающие, что прием клюквы (Vaccinium macrocarpon) эффективен для лечения неосложненной инфекции мочевых путей у у женщин.

Для лечения и профилактики рецидивов инфекции мочевых путей рекомендуется ежедневный прием клюквы в количестве, содержащем 36 мг проантоцианидина А, что эквивалентно 750 мл. сока свежей клюквы.

cranberry
УроБион АНОТАЦИЯ СКАЧАТЬ Инструкцию по применению

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Принимать внутрь, во время еды. Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день запивая стаканом воды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
  • При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания следует принимать «УроБион» («UroBion») в течение, по крайней мере 1 месяца.
  • После завершения курса лечения инфекций мочевыводящих путей антибиотиками следует принимать «УроБион» («UroBion») в течение, по крайней мере, 1 месяца. В соответствии с доступными клиническими данными увеличение периода применения гарантирует более продолжительный эффект.
  • В случае возникновения рецидивов инфекции мочевыводящих путей 3 и более раз в год «УроБион» («UroBion») следует принимать в течение 3х месяцев, далее, с целью снижения вероятности обострений цистита, курсами по 2 недели в месяц, в течение 3 месяцев.
  • В случае присутствия одного или более из факторов, увеличивающих риск повторного возникновения инфекций мочевыводящих путей:
    *период менопаузы, сопровождающийся повышается значение рН влагалища,
    *сахарный диабет,
    *прием кортикостероидов,
    *использование механических противозачаточных средств
    прием УроБиона - 2 недели в месяц в течение 3 месяцев может помочь защитить мочевыводящие пути, создавая неблагоприятную среду для размножения микроорганизмов.
  • Подтверждено, что для профилактики возникновения инфекций мочевыводящих путей, вызванных:
    *сезонными изменениями погоды
    * стрессом
    * плохими условиями гигиены
    *в путешествиях, и т.д.
    женщины могут принимать «УроБион» («UroBion») в течение всего действия неблагоприятных факторов.
АНОТАЦИЯ СКАЧАТЬ Инструкцию по применению

Форма выпуска

form-release_1
Формат выпуска 400мг., капсулы блистеры номером 30
form-release_2
Формат выпуска 400мг., капсулы блистеры номером 60
form-release_3
Формат выпуска 400мг., капсулы номером 90 в банке
Полезные материалы
«УроБион» («UroBion»)
depositphotos 84943306 stock photo woman with a bladder infection 300x200 - Чем опасен цистит?

Чем опасен цистит?

Чем опасен цистит и к каким последствиям может привести Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) относятся к наиболее распространенным инфекционным заболеваниям, как...
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«УроБион» («UroBion»)

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8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москва.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

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Обновлено: 23 2019 года
г. Москва,
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Кукурузные рыльца

Кукурузные рыльца известны многим людям, их лечебные свойства часто используют в терапии большинства заболеваний. Они выступают в роли источника полезных компонентов, поэтому благоприятно влияют на состоянии всего организма.     

Кукурузные рыльца

Лечение кукурузными рыльцами стало весьма популярно. Эта часть кукурузы обладает массой полезных элементов. Некоторые не воспринимают этот продукт всерьез, на самом деле, он способен принести огромную пользу здоровью. Внушительный состав витаминов и полезных микроэлементов благотворно влияет на здоровье.

Фармакологическое действие:

Кукурузные рыльца богаты витамином К, Е, В5, пантотеновой и аскорбиновой кислотами, каротиноидами, жирными и эфирными маслами, сахаристыми и смолистыми веществами, горькими гликозидами, триптофаном, ситостеролом, сапонинами, алкалоидами, железу, марганцу, меди, алюминию и др.

Кукурузные рыльца зарекомендовали себя как эффективное средство, способствующее растворению камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и выведению их из мочевыводящих путей

Основная сфера применения рылец кукурузы связана с их выраженными мочегонными и желчегонными свойствами.

В традиционной медицине лечебные свойства кукурузных рылец позволяют использовать их как достаточно эффективное средство, благоприятствующее растворению отложений конкрементов в мочевом пузыре, мочеточниках, почках и способствующее их скорейшему и менее болезненному выведению из мочевыделительной системы.

В свою очередь и народная медицина не обошла своим вниманием кукурузные столбики с рыльцами и обозначила этому сырью свою область применения. Кукурузные рыльца в виде отвара, настойки или экстракта с успехом используются с целью получения легкого успокаивающего эффекта, способствующего повышению настроения, снижению раздражительности, улучшению мозгового кровообращения и облегчению процесса засыпания.

Показания к применению

Показания к применению

Согласно официальной инструкции показания к применению Кукурузных рылец включают:

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Золототысячник – цценная трава для человека, которая используется на протяжении многих веков. Это растение применяется не только в народной медицине, но и традиционной. Содержит алкалоиды (генцианин), горькие гликозиды (эритроцентаурин, эритротаурин, генциопик-рин), флавоновый гликозид (центаурин), аскорбиновую и олеиновую кислоты, эфирное масло, смолы.

Поскольку цистит относится к воспалительным заболеваниям, то для его лечения может использоваться трава золототысячника обыкновенного. Это растение обладает явно выраженными противовоспалительными свойствами, что делает его незаменимым в борьбе с циститом. Положительное влияние золототысячника на состояние мочеполовой сферы известно давно, что подтверждается вхождением этой травы в состав таких лекарственных средств, как «Цистон» и «Канефрон».

Широкий список показаний к применению травы золототысячника обыкновенного говорит о необычайной ценности этого растения: она обладает комбинированным действием, помогающим улучшить состояние здоровья при нарушениях работы ЖКТ и нервной системы. Повышает аппетит, секрецию желудочного сока, ускоряет моторику ЖКТ, оказывает легкое слабительное и противогельминтное действие.

Немного из истории:

Несколько веков тому назад монахами была придумана легенда о золототысячнике. Суть данной легенды заключалась в том, что какой-то богатый человек на протяжении достаточно длительного недуга был «заложником» достаточно серьезного заболевания. Болея тяжким недугом, он дал слово, что в случае его выздоровления, он подарит беднякам сто золотых монет. Спустя небольшой промежуток времени богач увидел во сне ангела, который дал ему связку сухой травы, в ответ, попросив сдержать обещанное слово. Этот человек действительно исцелился и подарил беднякам обещанное количество монет. С тех пор траву, посланную богачу ангелом, начали называть «сто золотых». Очень долго целебные свойства данной травы сохранялись в секрете. Во всех книгах по народной медицине ее так и называли «сто золотых». Однажды произошла ошибка, и данное растение начало называться «тысяча золотых». Когда о данной траве узнали практически все, ее именовали золототысячником.

Золототысячник
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Прежде чем выяснить пользу растения, мы хотим познакомить Вас с его составом, скрывающим тайну его целебной силы. Среди полезных веществ корней любистока лекарственного можно встретить такие компоненты, как кислоты: яблочная, ангеликовая, мифистициновая, бензойная, аскорбиновая терпинеол, карвакрол, цинеол, псорален, бергаптен, дубильные вещества, смолы, лецитин, камедь, витамины группы В, Е, А, К, РР, рутин, каротин, фосфор, магний, железо, калий, медь, селен, цинк, марганец.

Растение входит в состав лекарственного препарата «Канефрон», а также многих гомеопатических средств, применяемых в лечении цистита или заболеваний почек. В фитотерапии используется корень любистка, который богат эфирными маслами, органическими кислотами и дубильными веществами.

Растение известно, как диуретическое, противовоспалительное средство с высокой бактериологической активностью.

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Активные вещества: эфирное масло, алкалоиды, розмарицин, урсоловая кислота, розмариновая кислота, пинены, камфен, цинеол, борнеол, камфора, кариофиллен, борнилацетат

Розмарин – это волшебное растение, листья и цветы которого богаты эфирными маслами. С древности его считали символом долголетия, материального изобилия и удачи. Молодым после свадьбы клали веточку розмарина под подушку для достижения полной семейной гармонии и безбедной жизни.

Это универсальное растение. Место ему нашлось и в медицине, и в косметологии, и в кулинарии. В чем же заключается польза, благодаря которой растение применяют в народной медицине? Его богатый состав, в который входят активные вещества, обеспечивает траве широкий спектр действия.

Фармакологические свойства

Это универсальное растение. Место ему нашлось и в медицине, и в косметологии, и в кулинарии. В чем же заключается польза, благодаря которой растение применяют в народной медицине? Его богатый состав, в который входят активные вещества, обеспечивает траве широкий спектр действия.

Кроме того, листья розмарина лекарственного усиливают половую активность, являются сильным афрозодиаком, усиливают сокращения сердца, кратковременно повышая кровяное давления. Ускоряют наступление менструаций, обладают желчегонным, общим тонизирующим и обезболивающим действием, стимулируют кровообращение: клетки лучше насыщаются кислородом, а значит, органы получают его в полном объеме, повышают настроение и придают жизненные силы организму, способствуют скорейшей регенерации клеток печени человека, оказывают иммуномодулирующее воздействие, убивают патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки).

Немного из истории:

Розмарин лекарственный, или обыкновенный (Rosmarínus officinális) известен человеку с античных времен. В Древнем Риме он символизировал память, а в Греции его веточки подносили Афродите. В Элладе розмарин посвящали богине любви Афродите, а в Средние века веточки растения дарили жениху и невесте во время бракосочетания и украшали ими жилище в праздники.

В Древней Греции, Риме, Египте и позже в Европе розмарин символизировал смерть. В Древней Греции венок из его цветов клали на могилу, родственникам покойного дарили розмариновые ветви. Египтяне вкладывали в руку покойника ветвь розмарина, считалось, что ее аромат скрасит путешествие в страну мёртвых. Изображение розмариновой ветви часто используется на надгробиях. Древние римляне, приписывавшие растению волшебную силу, считали, что столь привлекательный синий цвет розмарин сохраняет благодаря тому, что растёт вдоль берега моря, и морская пена омывает его (отсюда и другое название кустарника — «морская роса»).

Розмарин
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Экстракт плодов клюквы применяется при заболеваниях мочевыделительной системы, в целях профилактики инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Основные направления действия:

Антоцианиды, содержащиеся в клюкве, замедляют прикрепление бактерий (E.coli и других кокков) к слизистым покровам мочевого пузыря, тормозят воспалительные процессы, сни-жая выработку гистамина и простагландина, повышают неспецифическую защиту организма, укрепляют иммунитет, активизируют сопротивление организма канцерогенам и вирусам. Содержащиеся в составе клюквы проантоцианидины в виде А-димеров способны оказывать необходимое влияние именно при патологических нарушениях. Использование экстракта плодов клюквы способствует оказанию противовоспалительного эффекта. Пектины, которыми очень богата эта ягода, способствуют активному выведению радиоактивных соединений из организма. Содержащиеся в ней флавоноиды увеличивают эластичность кровеносных сосудов, позволяют нормализовать процесс кровообращения.

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